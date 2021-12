Raphinha não fecha as portas para o Leeds, mas já pensa em futuro em clube maior

Raphinha é o grande destaque do Leeds United na atual temporada europeia. Autor de oito gols e uma assistência em 16 partidas, o atacante de 25 anos chama a atenção e chegou até a receber convocações para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Com atuações de destaque, o atleta vê o clube britânico interessado em uma renovação contratual.

A GOAL apurou que o jogador está à disposição dos ingleses para discutir a assinatura de um novo contrato com valorização salarial. Ele, inclusive, já recebeu uma sinalização do clube para conversar sobre a situação.

Em que pese os contatos para conversar sobre um novo compromisso, Raphinha sonha em jogar por um gigante europeu. O desejo do atleta é atuar por uma equipe que esteja em destaque no cenário continental, disputando inclusive a Liga dos Campeões da UEFA.

O estafe de Raphinha aguarda uma proposta oficial atrativa entre as janelas de transferências de janeiro e de julho. Os seus representantes, inclusive, trabalham com o intuito de buscar uma oferta convincente para levá-lo para uma liga de maior destaque no Velho Continente.

O Bayern de Munique, apontado como possível destino do atacante de 25 anos, ainda não fez uma proposta oficial, conforme apurado pela GOAL. O clube alemão está à procura de um atacante no mercado da bola e vê o atleta como um nome interessante.

Raphinha tem contrato com o Leeds United até 30 de junho de 2024. O atacante chegou ao clube em 5 de outubro de 2020. O atleta, revelado pelo Avaí, chegou ao time após passagem pelo Rennes, da França.

Em 2021, o atleta defendeu a seleção brasileira em cinco oportunidades, entre 8 de outubro e 17 de novembro. Ele fez dois gols e deu duas assistências no período. O Brasil obteve três vitórias e dois empates.