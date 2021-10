Raphinha faz golaço e "ajuda" Tite no duelo com Vini Jr. por vaga na seleção

Sensação brasileira anotou o gol que abriu o caminho para a vitória do Leeds sobre o Norwich, pela Premier League

Já está virando rotina ver o brasileiro Raphinha brilhar com a camisa do Leeds United, na Premier League. Nesse domingo (31), o time de Marcelo Bielsa entrou em campo pela 10ª rodada e venceu o Norwich City, por 2 a 1. Raphinha marcou um golaço e ajudou a tirar um pouco da pressão sobre Tite após convocar a Seleção brasileira e não chamar Vinícius Júnior.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em uma partida que contou com três gols anotados em um intervalo de quatro minutos, o Leeds venceu e deixou a zona de rebaixamento. Raphinha anotou o primeiro tento do encontro e o fez em grande estilo.

Após receber o passe de Daniel James, ele driblou dois defensores e definiu forte, para o fundo da rede.

Na última sexta-feira (29), Tite convocou a seleção brasileira para os jogos da data Fifa em novembro e, mais uma vez, causou polêmica com algumas escolhas. A maior delas, talvez, tenha sido deixar Vinícius Júnior de fora dos convocados, enquanto nomes que pouco atuam como Philippe Coutinho tiveram sua vaga garantida no elenco canarinho.

Mais artigos abaixo

Vale lembrar que no sábado (30), Vini Jr foi o principal nome da vitória do Real Madrid sobre o Osasuna, que rendeu ao time dos blancos a liderança em La Liga. A ausência do jogador do Real gerou comoção até mesmo na imprensa esportiva espanhola, que alfinetou o treinador do Brasil.

É fato que um belo gol como o de Raphinha não muda a situação de Tite diante da torcida brasileira, até porque Vini e Raphinha costumam jogar na mesma posição, mas em lados diferentes do campo. Ou seja, a vaga de Vinícius poderia continuar sendo dele.

Entretanto, as boas exibições de Raphinha pelo menos mostram que o treinador brasileiro consegue acertar em escolhas muitas vezes impopulares, como aconteceu quando da primeira convocação de Raphinha, um jogador "desconhecido" pela maioria dos cidadãos do Brasil até o momento que entrou em campo com a camisa amarelinha e mudou o jogo.