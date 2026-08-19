O documentário, que acompanha as duas últimas temporadas, a última de Guardiola no City, mostra entre outras uma cena no vestiário do principal clube inglês após a derrota por 2 a 0 para a Juventus, em Turim, na fase de liga da Champions League, em dezembro de 2024.

"Rapazes, quero confessar uma coisa. Eu me divorciei da mulher mais bonita do planeta de vocês, minha mulher, minha ex-mulher. Eu a amo incrivelmente, mas perdemos a paixão", disse Guardiola a seus jogadores depois da partida. Pouco antes, o espanhol e a ex-mulher Christina Serra, com quem tem três filhos, haviam se divorciado após cerca de 30 anos de relação e dez anos de casamento.

No entanto, Guardiola usou sua crise pessoal em um momento enormemente complicado também no aspecto esportivo para fazer um apelo à honra de suas estrelas. "Como se joga futebol? Porque se joga a partir de uma motivação interior. Seja o que for que vocês façam na vida, façam com paixão. Eu não quero bons jogadores, eu quero jogadores com paixão", berrou o técnico pelo vestiário.

Pep Guardiola apelou várias vezes à honra das estrelas do Manchester City

Entre o fim de outubro e o fim de dezembro de 2024, o City conseguiu vencer apenas um de 13 jogos oficiais, enquanto nove partidas terminaram em derrota. Após o revés diante da Juve, a classificação direta às oitavas de final da Champions League ficou distante, e até mesmo a eliminação já depois da fase de liga ameaçava o time.

É verdade que o City voltou a se recuperar no restante da temporada, mas fortes reveses seguiram sendo uma companhia constante também em 2025/26. Após uma surpreendente derrota em casa por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Champions League, no fim de novembro de 2025, Guardiola voltou a falar no vestiário sobre seus problemas pessoais. "Eu trabalho para vocês e entrego minha vida por isso - meu divórcio, minha família, que está longe, e todo o resto - por todos vocês", reclamou Guardiola, antes de perguntar furiosamente ao grupo: "E o que vocês me devolvem em troca?"

Getty Images

A atuação da equipe o deixa "esgotado", enfatizou o treinador de 55 anos. "Eu estou no fim, quero parar. Quando vocês jogam assim, eu me sinto sozinho."

O fim da era Guardiola, que assumiu o comando em Manchester em 2016 e levou o clube, entre outras coisas, a seis títulos ingleses e ao primeiro triunfo na Champions League (2023), vinha se desenhando cada vez mais nos últimos anos. No fim de maio, então, tornou-se oficial que o ex-treinador do Bayern deixará o City um ano antes do fim de seu contrato.

No documentário da Prime Video, por sua vez, também é possível ver outra cena de forte carga emocional, ocorrida em meados de maio durante a final da FA Cup contra o Chelsea, um dos últimos jogos de Guardiola com os Skyblues. No centro de tudo, além do técnico estrelado: o artilheiro Erling Haaland.

Bronca de Pep Guardiola em Erling Haaland no vestiário é revelada

No intervalo, Guardiola chamou a atenção do norueguês e claramente estava extremamente insatisfeito com sua atuação nos primeiros 45 minutos: "Você está cansado?", gritou Guardiola, antes de disparar: "Por que você não briga pela bola, como fez contra William Saliba (zagueiro do Arsenal, nota da redação) e todos os outros jogadores, numa final? Se você está cansado, então diga agora."

Ele teria precisado negar vaga no elenco da final a seis jogadores, "dos quais tenho vergonha de ter deixado de fora. Onde está a sua qualidade? As corridas em profundidade? Na área? Vamos lá", disse Guardiola, mexendo com o orgulho de Haaland.

No fim das contas, não foi Haaland quem marcou, mas graças ao gol de ouro de Antoine Semenyo (aos 72 minutos), o City ainda bateu o Chelsea por 1 a 0 e conquistou a FA Cup. Foi o 20º e último título de Guardiola com o Manchester.

Se, quando e onde o ex-jogador da seleção espanhola dará sequência à carreira de treinador segue em aberto. Embora Guardiola tenha estado recentemente muito perto de assumir a seleção italiana em crise, o acerto acabou não acontecendo. De todo modo, já ao redor de sua saída do City era considerado provável que Guardiola tirasse, por ora, um tempo de pausa na carreira.

Esse tipo de pensamento ele agora também expressou no documentário da Prime Video: "Vai ser difícil voltar - é assim que me sinto no momento. Preciso organizar muitas coisas que aconteceram na minha vida privada. Em diferentes áreas, preciso me reencontrar, preciso me acalmar e deixar as coisas assentarem. Esse é um dos principais objetivos."