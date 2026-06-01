Ranking dos ingressos mais caros da Copa do Mundo de 2026: final da Copa do Mundo, ingressos acima de US$ 30.000, Argentina e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA está de volta à América do Norte pela primeira vez desde a edição de 1994 nos EUA.

Apesar da relativa falta de popularidade do futebol no país anfitrião, ela provou ser uma das Copas do Mundo de maior sucesso de todos os tempos, quebrando recordes de público médio por partida e de público total. Trinta e dois anos depois, os ingressos estão voando das prateleiras mais uma vez.

Não é surpresa que a demanda por ingressos vá ficar em alta quanto mais nos aproximarmos do maior torneio do esporte, que será sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá e terá início em 11 de junho.

Embora a alta demanda esteja obviamente associada a preços altos, haverá uma variedade de opções de ingressos disponíveis para os torcedores — incluindo alguns dos ingressos mais caros da Copa do Mundo que já vimos.

Ranking: Quais são os ingressos mais caros para a Copa do Mundo de 2026 no momento?

Com base nas listas de revenda atuais, nos preços oficiais da FIFA e nos preços mais altos disponíveis ao público, aqui estão os ingressos mais caros para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à dinâmica de preços e à demanda contínua.

Classificação Partida / Tipo de ingresso Estádio Local Faixa de preço oficial (valor de face) Faixa estimada no mercado secundário #1 Final da Copa do Mundo de 2026 Final MetLife Stadium, East Rutherford US$ 2.030 – US$ 7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ #2 Ingressos para as semifinais Semifinais AT&T Stadium (Dallas) e Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 – $3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 #3 México x África do Sul Fase de grupos Estádio Azteca, Cidade do México $75 – $2.735 $1.522 – $5.500+ #4 México x Coreia do Sul Fase de Grupos Estádio Akron, Guadalajara $75 – $2.735 $1.199 – $4.500+ #5 Ingressos para as quartas de final Quartas de final Boston, Los Angeles, Miami e Kansas City $275 – $1.775 US$ 850 – US$ 4.000 #6 Estados Unidos x Paraguai Fase de grupos SoFi Stadium, Los Angeles $75 – $2.735 US$ 658 – US$ 3.500+ #7 República Tcheca x México Fase de grupos Estádio Azteca, Cidade do México $75 – $2.735 $600 – $3.200+ #8 Escócia x Brasil Fase de Grupos Hard Rock Stadium, Miami $60 – $620 US$ 948 – US$ 3.800+ #9 Argentina x Áustria Fase de grupos AT&T Stadium, Dallas $60 – $620 US$ 699 – US$ 3.200+ #10 Canadá x Bósnia e Herzegovina Fase de grupos BMO Field, Toronto $75 – $2.735 $452 – $2.800+

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos divulgados publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.

Quais são as seleções mais caras para acompanhar na Copa do Mundo de 2026?

Atualmente, os preços médios dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo variam muito de seleção para seleção.

A diferença entre o mais barato (Coreia do Sul) e o mais caro (Estados Unidos) decorre de vários fatores, incluindo o prêmio de país anfitrião, a precificação baseada no mercado e o local da partida.

Países anfitriões

Os ingressos nos Estados Unidos podem ser os mais caros entre todos os países participantes da Copa do Mundo, mas os outros dois anfitriões da Copa (México e Canadá) também têm ingressos com preços proporcionalmente elevados para seus jogos.

Somado às tarifas de hotel que dispararam nas cidades-sede, isso significa que os torcedores americanos, mexicanos e canadenses estão pagando um preço significativamente mais alto.

No que diz respeito aos ingressos para a Copa do Mundo no México, os preços exorbitantes refletem a ampla base de torcedores internacionais da seleção e a forte atração que o El Tri exerce em toda a região das Américas.

Algumas das partidas da fase de grupos com ingressos caros incluem:

Qui, 11 de junho: México x África do Sul (a partir de US$ 3.253), Estádio Azteca (Cidade do México)

Sexta-feira, 12 de junho: Vencedor da repescagem da UEFA A x Canadá (a partir de US$ 1.569), BMO Field (Toronto)

Sexta-feira, 12 de junho: Estados Unidos x Paraguai (a partir de US$ 1.422), SoFi Stadium (Inglewood)

Qui, 18 de junho: México x Coreia do Sul (a partir de US$ 1.844), Estádio Akron (Guadalajara)

Sexta-feira, 19 de junho: Estados Unidos x Austrália (a partir de US$ 1.095), Lumen Field (Seattle)

Quarta-feira, 24 de junho: Vencedor da repescagem D da UEFA x México (a partir de US$ 1.305), Estádio Azteca (Cidade do México)

Argentina

Com a FIFA implementando preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam de acordo com a demanda, as seleções com grande base de torcedores terão preços substancialmente mais altos onde quer que joguem.

Não é surpresa, então, que, excluindo os países anfitriões, a Argentina lidere a demanda por ingressos para a Copa do Mundo. Há sempre um enorme interesse em ver os atuais campeões mundiais entrarem em campo.

Multidões lotaram os estádios para ver Lionel Messi e companhia em ação na Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre Argentina e Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Albiceleste erguer mais um troféu importante no Hard Rock Stadium, em Miami, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia.

A presença de jogadores de renome, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, atuando pelo Inter Miami na MLS, aumentou ainda mais a base de torcedores da Argentina na região, além do fato de que a seleção tem realizado amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.

Os jogos da Argentina na fase de grupos com ingressos a preços elevados incluem:

Segunda-feira, 22 de junho: Argentina x Áustria (a partir de US$ 1.009), AT&T Stadium (Arlington)

Outros jogos da fase de grupos com ingressos a preços elevados incluem:

Quarta-feira, 24 de junho: Escócia x Brasil (a partir de US$ 1.149), Hard Rock Stadium (Miami)

Sexta-feira, 26 de junho: Noruega x França (a partir de US$ 951), Gillette Stadium (Foxborough)

Fique de olho no site oficial da FIFA para obter informações adicionais sobre a disponibilidade de ingressos. Em sites de revenda, como o StubHub, os ingressos para os jogos da Copa do Mundo estão disponíveis a partir de US$ 162.

Quais são os preços da Copa do Mundo de 2026?

Ao procurar comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a implementação da política de preços dinâmicos, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços flutuem ao longo das várias fases de lançamento e venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, os ingressos podem chegar a custar até US$ 6.730 para a final.

No entanto, os preços provavelmente oscilarão ao longo das várias fases de lançamento e venda de ingressos, e as estimativas para o confronto no MetLife Stadium podem variar entre US$ 2.030 e US$ 7.875.

Os preços dos ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 variam de acordo com a categoria de assento, conforme segue:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Em sites de revenda como o StubHub, os torcedores podem garantir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 a partir de US$ 7.291.

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

O principal e mais confiável local para garantir lugares é o portal oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores devem ter um FIFA ID registrado para participar dos lançamentos ao vivo por ordem de chegada.

Além das vendas iniciais, o Mercado de Revenda e Troca da FIFA está agora aberto como a única plataforma aprovada pela FIFA para transferências entre torcedores. A disponibilidade aqui é esporádica — os torcedores são incentivados a verificar o portal várias vezes ao dia, já que os ingressos são listados por outros torcedores em tempo real.

Para os torcedores que precisam de ingressos para datas específicas ou jogos de alta demanda que não aparecem mais no portal oficial, sites de revenda de ingressos como o StubHub oferecem maior flexibilidade, embora a um preço mais alto.

Certifique-se sempre de usar uma plataforma com uma garantia sólida para o comprador.

É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, muitas vezes mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Revendedores secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade que incluem ingressos premium, alimentação e bebidas, entre outros, disponíveis nos três países anfitriões. Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção de país não anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais de jogo são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: