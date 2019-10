Ranking de torcida e Flamengo x Fortaleza fazem pizzaria tirar sabor de cardápio

Pizzaria retira o sabor misto por fazer alusão a torcedores mistos, aqueles que se simpatizam por mais de uma equipe no Nordeste

A Cantina 1918, restaurante oficial do , tirou do cardápio o sabor "misto" por uma semana. A ideia é combater aqueles torcedores que se dizem mistos. Na prática, a intenção é fazer uma campanha contrárias aos que têm simpatia por mais de uma equipe. A informação é do jornal O Povo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O clube cearense enfrentará o na noite desta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. A ação do restaurante durará até 20 de outubro, conforme o texto da campanha.

Em pesquisa Datafolha divulgada mês passado, o Flamengo aparece como time de maior torcida nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No Sudeste, torcedores ficam em segundo lugar, atrás do .

Mais artigos abaixo

Situada na capital cearense, a Cantina 1918 divulgou a campanha da seguinte forma: ""em homenagem aos torcedores de verdade, vamos tirar o sabor misto do cardápio nesta semana. As demais pizzas continuam (...), porque você pode torcer para quem quiser, até para o rival, mas que seu coração tenha um único dono".

"Retiramos a pizza mista porque o nosso amor é singular", ainda diz o slogan da ação, que conta com a hashtag #MistaNemAPizza.