Ranking da FIFA: Marrocos lidera entre os países árabes e africanos... e a Argentina conquista o primeiro lugar mundial

A seleção marroquina manteve sua sétima posição no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), divulgado nesta quinta-feira, continuando assim na liderança tanto no continente africano quanto no mundo árabe.

No cenário africano, o Marrocos está à frente do Senegal (15º lugar mundial), da Nigéria (26º), da Argélia (28º) e do Egito (29º).

No cenário árabe, o Marrocos ocupa o topo, à frente da Argélia (28º), do Egito (29º), da Tunísia (45º) e do Catar (56º), enquanto a Arábia Saudita ocupa a 61ª posição.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

A Argentina recuperou o trono do ranking, coincidindo com o início da Copa do Mundo de 2026 na noite desta quinta-feira, seguida pela Espanha e pela França, enquanto a Alemanha ocupa a décima posição.

A Argentina, atual campeã mundial, subiu duas posições para tirar a liderança dos “Galo”, após vitórias em amistosos contra a Islândia e Honduras.

Os dançarinos do tango voltaram ao topo do ranking mundial pela primeira vez desde julho de 2025, enquanto a seleção francesa recuou para o terceiro lugar.

As 10 primeiras seleções no ranking mundial ficaram assim: