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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Ranking da FIFA: Marrocos lidera entre os países árabes e africanos... e a Argentina conquista o primeiro lugar mundial

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
França x Senegal
França
Senegal
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Brasil
Marrocos
EUA
Bélgica
Egito
Arábia Saudita
Uruguai
França
Senegal
Argentina
Argélia
Alemanha
Curaçao
England
Croácia
Portugal
Congo - Kinshasa

Os dançarinos de tango voltam à liderança

A seleção marroquina manteve sua sétima posição no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), divulgado nesta quinta-feira, continuando assim na liderança tanto no continente africano quanto no mundo árabe.

No cenário africano, o Marrocos está à frente do Senegal (15º lugar mundial), da Nigéria (26º), da Argélia (28º) e do Egito (29º).

No cenário árabe, o Marrocos ocupa o topo, à frente da Argélia (28º), do Egito (29º), da Tunísia (45º) e do Catar (56º), enquanto a Arábia Saudita ocupa a 61ª posição.

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A Argentina recuperou o trono do ranking, coincidindo com o início da Copa do Mundo de 2026 na noite desta quinta-feira, seguida pela Espanha e pela França, enquanto a Alemanha ocupa a décima posição.

A Argentina, atual campeã mundial, subiu duas posições para tirar a liderança dos “Galo”, após vitórias em amistosos contra a Islândia e Honduras.

Os dançarinos do tango voltaram ao topo do ranking mundial pela primeira vez desde julho de 2025, enquanto a seleção francesa recuou para o terceiro lugar.

As 10 primeiras seleções no ranking mundial ficaram assim:

  1. Argentina
  2. Espanha
  3. França
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Marrocos
  8. Holanda
  9. Bélgica
  10. Alemanha
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