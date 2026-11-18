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A seleção alemã de futebol volta a bater à porta do top 10 do ranking da Fifa.

Graças às vitórias na Liga das Nações na Sérvia (3:1 ) e contra a Holanda (5:0) , a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp subiu da 13ª para a 11ª posição na classificação atual.

A equipe de Klopp ultrapassou Suíça e México e agora está logo atrás da Colômbia. A Holanda, nona colocada, também está ao alcance. A Espanha segue no topo. Após a derrota para a Inglaterra de Thomas Tuchel, a primeira em 43 jogos, a campeã mundial, porém, viu sua vantagem diminuir um pouco. Argentina, França e Inglaterra vêm logo atrás.

Um dos grandes destaques é Marrocos. A seleção norte-africana subiu duas posições e alcançou o histórico quinto lugar. Os marroquinos nunca haviam ficado tão bem colocados desde a criação do ranking da Fifa, em 1993.

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A Alemanha não fica acima da nona posição desde julho de 2018 (quando liderava o ranking). Antes da fase final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a equipe estava em décimo lugar.

Top 20 do ranking da Fifa (novembro de 2026)