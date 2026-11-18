A seleção alemã de futebol volta a bater à porta do top 10 do ranking da Fifa.
Graças às vitórias na Liga das Nações na Sérvia (3:1) e contra a Holanda (5:0), a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp subiu da 13ª para a 11ª posição na classificação atual.
A equipe de Klopp ultrapassou Suíça e México e agora está logo atrás da Colômbia. A Holanda, nona colocada, também está ao alcance. A Espanha segue no topo. Após a derrota para a Inglaterra de Thomas Tuchel, a primeira em 43 jogos, a campeã mundial, porém, viu sua vantagem diminuir um pouco. Argentina, França e Inglaterra vêm logo atrás.
Um dos grandes destaques é Marrocos. A seleção norte-africana subiu duas posições e alcançou o histórico quinto lugar. Os marroquinos nunca haviam ficado tão bem colocados desde a criação do ranking da Fifa, em 1993.
A Alemanha não fica acima da nona posição desde julho de 2018 (quando liderava o ranking). Antes da fase final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a equipe estava em décimo lugar.
Top 20 do ranking da Fifa (novembro de 2026)
Posição
Seleção
Pontos
1
Espanha
2.004,48
2
Argentina
1.966,13
3
França
1.950,82
4
Inglaterra
1.938,90
5
Marrocos
1.809,37
6
Portugal
1.801,28
7
Brasil
1.800,91
8
Bélgica
1.790,37
9
Holanda
1.774,06
10
Colômbia
1.735,90
11
Alemanha
1.730,22
12
Suíça
1.726,15
13
México
1.723,64
14
Itália
1.717,20
15
Croácia
1.714,22
16
Estados Unidos
1.713,56
17
Japão
1.684,61
18
Senegal
1.655,34
19
Noruega
1.650,89
20
Uruguai
1.644,48