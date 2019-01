Ranieri explica mais uma derrota do Fulham: “nós não temos a qualidade do Arsenal”

Vice-lanterna da Premier League inglesa, o Fulham segue a encontrar dificuldades para sair da zona de rebaixamento. Nesta terça-feira (01), a equipe comandada por Claudio Ranieri foi goleada por 4 a 1 para o Arsenal, em derby londrino realizado no Emirates Stadium.

Apesar do placar elástico, o Fulham chegou a assustar os adversários. Entretanto, na opinião do seu treinador italiano, fizeram a diferença os erros defensivos... e a diferença na qualidade entre os dois elencos.

“No segundo tempo, erros de novo. Depois de termos reascendido o jogo (com o gol de Kamara, deixando o duelo em 2x1), criamos outras duas boas chances para empatar, mas quando você comete erros... depois que já estávamos um pouco mais cansados, e nós não temos a qualidade do Arsenal”.

Manager Reaction https://t.co/MCeCTk5dQM#ARSFUL pic.twitter.com/DBZmi9Qx7o — Fulham Football Club (@FulhamFC) 1 de janeiro de 2019