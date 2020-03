Raniel tem filho na UTI após acidente e vê torcidas se unirem em mensagens de apoio

Felipe, de apenas nove meses, está internado na UTI após sofrer um acidente doméstico

Uma triste notícia uniu torcedores de diversos times em uma corrente de oração. Felipe, filho de somente nove meses do atacante Raniel, do , sofreu um acidente doméstico e está na UTI.

Nas redes sociais, o Santos se manifestou mandando forças para a família do atleta. Raniel ainda não se manifestou sobre o assunto e a esposa do jogador, Aline Silva, vem compartilhando mensagens de fé em suas histórias no Instagram.

Felipe, filho do nosso atacante Raniel e de sua esposa Aline, sofreu um acidente doméstico e se encontra na UTI. Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês! pic.twitter.com/2wExhgh51a — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 26, 2020

Clubes de todo país mandaram forças ao jogador e sua família neste momento tão delicado, assim como diversos torcedores. Aos 23 anos, Raniel já atuou por , , e hoje defende o Santos. No , ele disputou seis jogos e marcou dois gols pelo Alvinegro praiano.

Confira as reações de clubes e torcedores desejando uma boa recuperação do menino Felipe.

Enviamos também nossas vibrações positivas. Muita força ao Felipe, ao Raniel, à Aline e a toda a família. ❤️ https://t.co/khzPtv5TWI — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) March 26, 2020

A Nação Azul está em oração e na corrente de energias positivas pela recuperação do pequeno Felipe.



"Jovem" Raniel, que tanto honrou nossa camisa e nos deu alegrias, que você e sua esposa Aline tenham bastante força neste momento.



Temos fé de que tudo ficará bem. 💙🙏 https://t.co/8priu1mdQZ — Cruzeiro Esporte Clube (de 🏠) (@Cruzeiro) March 26, 2020

Desejamos força e fé ao atacante Raniel e a esposa Aline. Esse momento difícil será superado e logo o Felipe estará bem 🙏



As orações da nação verde e branca também estão com vocês. https://t.co/tL5Fb0NQYt — (de 🏡) (@ChapecoenseReal) March 26, 2020

O filho mais novo do Raniel, ex-jogador do São Paulo, o Felipe de apenas 9 meses, se afogou e está em estado grave na UTI. Independentemente de sua crença, tire um tempo para rezar por ele. Fé que tudo vai dar certo! 🙏 pic.twitter.com/ZqO3jyHOVW — Somos São Paulinos (de 🏠) (@somosaopaulinos) March 26, 2020

🚨 Atenção!



O filho mais novo do jogador Raniel do Cruzeiro, Felipe de 9 meses se afogou na piscina e está internado na UTI do hospital, relato foi passado pela sua esposa Aline, no Instagram!



Vamos orar para que ele se recupere bem! 🙏 pic.twitter.com/0S0yi5QSHM — Time Do Povo 1910 (de 🏠) (@povotime1910) March 26, 2020

O filho do Raniel parece ter sofrido um afogamento e está na UTI, o caso não é simples.



A esposa dele esta fazendo uma corrente a próxima será às 00h.



Não sei qual a religião de vocês, ou se vocês tem uma, mas que possamos todos mandar ao menos energias positivas ao Daniel🙏😔 pic.twitter.com/SNXFMlbLZY — L.m (@letociacec_) March 26, 2020

Nós aqui do Cavalinho do mandamos toda solidariedade e forças a família do Raniel nesse momento, seu filho (Felipe) mais novo de apenas 9 meses está na UTI após um afogamento. Independente de rivalidade ou de crença estejam colocando a vida dele em oração nesta noite! 😔🙏🏾 — Cav🅰️linho do Galo (de 🏡) (@cavalinhogalo) March 26, 2020

Que o filho do Raniel se recupere o quanto antes, estamos na torcida!! 🖤



O filho de nove meses teria se afogado e se encontra na UTI pic.twitter.com/Bu02OdZORy — Nagila Luz (@nagilaluz) March 26, 2020

Pedimos aos tricolores pensamento positivo para que o filho de Raniel possa se recuperar o mais breve possível. Estamos na torcida e em orações. 🙏🏻 https://t.co/KPukXX9nP7 — Santa Cruz F.C. (de 🏡) (@SantaCruzFC) March 26, 2020

Deus está no comando Raniel , seu filho irá sair dessa 😓😪🙏🙏 pic.twitter.com/16kNYJvFvW — São Paulino ( Dê 🏠 ) 🇾🇪 (@JuninhoSpfc633) March 26, 2020

Muita força e energias positivas à família neste momento. A nação paranista torce pela recuperação do Felipe e que tudo fique bem com a criança. Força Raniel e Aline! 👊🏻 https://t.co/H2RQs4D6Ya — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) March 26, 2020