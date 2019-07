Raniel no São Paulo: como está a negociação pelo atacante do Cruzeiro

Jovem atacante é nome que agrada ao técnico Cuca e está perto de trocar a Toca da Raposa II pelo Morumbi neste mercado da bola. Veja como está acordo

O chegou a um acordo com o pela compra de Raniel. O negócio foi conduzido pelo empresário André Cury.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Embora as partes não tenham anunciado o acerto, Raniel já é considerado jogador do clube paulista. Ele é esperado no Morumbi para realizar exames médicos e finalizar os últimos detalhes do novo contrato.

O São Paulo pagará 3 milhões de euros (R$ 12,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Ele terá um contrato de cinco temporadas no futebol paulistano.

Mais artigos abaixo

O atacante deve ser anunciado pelo até esta sexta-feira (5). O acordo será pago por um parceiro. O clube não terá que desembolsar nada neste momento. A chegada de Raniel é um pedido de Cuca por um centroavante. Hoje, o técnico conta com Pablo, que se recupera de lesão, para o setor e tem improvisado alguns jogadores na posição.

A saída de Raniel começou a se desenhar na última quinta-feira (27). Na ocasião, Itair Machado, vice-presidente de futebol se reuniu com o empresário André Cury, para falar sobre uma possível saída do atleta. A ideia era vendê-lo em definitivo para alivar as contas do clube.

Hoje, o Cruzeiro encontra dificuldades para quitar os compromissos em dia. Os salários de junho ficaram atrasados por mais de 20 dias, algo que jamais havia acontecido anteriormente na história do clube.