Raniel, do Santos, relembra drama: 'Médico disse que eu estava entre um ou dois minutos de perder a perna'

Tendo retornado aos gramados, o atacante revelou mais sobre a trombose que quase o fez abandonar o futebol

Raniel está de volta aos gramados. O atacante saiu do banco de reservas contra o Palmeiras, neste último dia 10 de julho, e atuou por 12 minutos na derrota do Santos. Uma recuperação milagrosa para um atleta que quase perdeu tudo.

Antes de um jogo contra o Goiás, pelo Brasileirão 2020, o jogador estava concentrado junto com o resto do elenco do Peixe quando começou a sentir uma dor intensa na perna direita. Logo, foi conduzido ao hospital onde descobriu que estava com uma trombose venosa profunda.

Se não fosse pela rapidez dos médicos do Santos, que rapidamente identificaram a possibilidade de trombose, é bem possível que Raniel tivesse até perdido a perna, como o próprio revelou em entrevista concedida ao site oficial do clube.

“Eu não sabia a gravidade da situação, mas senti uma dor insuportável. Uma pressão enorme na minha perna, cheguei a gemer de dor. Assim que o doutor viu, já falou que era suspeita de trombose. Então já me internaram em Goiânia mesmo. E após a dor, em muitos momentos eu fiquei sem sentir a perna. Era como se ela estivesse dormente. O médico do hospital me disse que eu estava ali entre um ou dois minutos de perder a minha perna. Foram momentos angustiantes. Tive risco de perder a perna ou até a vida. Por isso que hoje eu posso dizer que sou um milagre”, relembrou o jogador.

Além do tratamento para a trombose, Raniel também passou por outras duas cirurgias e chegou a contrair Covid-19. Mas tudo ficou para trás quando o atacante foi chamado por Fernando Diniz no clássico deste última final de semana.

Por mais que não tenha balançado as redes, o atacante se mostrou à disposição e deve ser mais utilizado por Diniz nos próximos jogos, até considerando uma eventual saída de Kaio Jorge - o jovem já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deve ser negociado.

O Santos volta aos gramados neste próximo domingo (18), às 20h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, vice-líder do Brasileirão.