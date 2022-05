Rangers x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Europa League 21/22

Rangers e RB Leipzig entram em campo nesta quinta-feira (5), a partir das 16h (de Brasília), no Ibrox Stadium, pelo jogo de volta da semifinal da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rangers x RB Rangers DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Ibrox Stadium, Glasgow - SLD HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, em Glasgow.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o RB Leipzig tem a vantagem do empate nesta quinta, em Glasgow.

Do outro lado, o Rangers precisa de um triunfo por dois gols a mais para avançar direto. Caso o time escocês vença por um gol de diferença, a decisão da vaga irá para a prorrogação, podendo chegar ainda aos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 3 x 1 RB Leipzig Bundesliga 2 de maio de 2022 RB Leipzig 1 x 0 Rangers Europa League 28 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Augsburg Bundesliga 8 de maio de 2022 14h30 (de Brasília) Arminia x RB Leipzig Bundesliga 14 de maio de 2022 10h30 (de Brasília)

RANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Celtic 1 x 1 Rangers Campeonato Escocês 1 de maio de 2022 RB Leipzig 1 x 0 Rangers Europa League 28 de abril de 2022

Próximas partidas