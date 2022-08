Rangers x PSV: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (16), pelo jogo de ida da quarta fase de classificação da Champions League; veja como acompanhar na TV e na interne

Rangers e PSV se enfrentam nesta terça-feira (16), no Ibrox Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da quarta fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O Rangers chega para o duelo com a confiança em alta, após conseguir reverter o placar contra o Union. O time escocês perdeu o jogo de ida por 2 a 0, mas na volta em casa aplicou um 3 a 0 e manteve vivo o objetivo de disputar a fase de grupos da Champions League.

Do outro lado, o PSV vem um empate e um triunfo sobre o Monaco. O time holandês tem uma série de desfalques por lesões, mas promete lutar pela vitória para levar a vantagem para a partida de volta.

Prováveis escalações

Possível escalação do Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent.

Possível escalação do PSV: Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; De Jong.

Desfalques da partida

Rangers:

Kemar Roofe, Filip Helander e Ianis Hagi: departamento médico.

PSV:

Noni Madueke, Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Mauro Junior e Olivier Boscagli: departamento médico.

Quando é?

JOGO Rangers x PSV DATA Terça-feira, 16 de agosto de 2022 LOCAL Ibrox Stadium, Glasgow - SLD HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSV

JOGO CAMPEONATO DATA Go Ahead Eagles 2 x 5 PSV Campeonato Holandês 13 de agosto de 2022 PSV 3 x 2 Monaco Champions League 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSV x Rangers Champions League 24 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Excelsior x PSV Campeonato Holandês 28 de agosto de 2022 9h30 (de Brasília)

Rangers

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 4 x 0 St. Johnstone Campeonato Escocês 13 de agosto de 2022 Rangers 3 x 0 Union Champions League 9 de agosto de 2022

Próximas partidas