Rangers x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando a segunda vitória, o Napoli visita o Rangers na tarde desta quarta-feira (14), no Ibrox Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no HBO Max, no streaming.

O Rangers estreou sofrendo goleada na primeira rodada e, apesar de ser considerada a equipe "mais fraca" do grupo, quer mostrar a sua força em casa. Tom Lawrence, Ben Davies, John Souttar, Filip Helander, Kemar Roofe e Ianis Hagi, com problemas físicos, desfalcam os mandantes.

Já o Napoli surpreendeu ao aplicar um placar elástico sobre o Liverpool e sabe que somar pontos fora de casa é importante para dar bom passo rumo à classificação. Osimhen, lesionado, desfalca os napolitanos. Desta forma, Giacomo Raspadori ou Giovanni Simeone iniciarão entre os titulares.

Escalações:

Escalação do provável RANGERS: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis; Tillman, Kamara, Kent; Colak.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Simeone.

Desfalques

Rangers

Tom Lawrence, Ben Davies, John Souttar, Filip Helander, Kemar Roofe e Ianis Hagi estão todos no departamento médico.

Napoli

Victor Osimhen, machucado, desfalca a equipe italiana.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Ibrox Stadium, Glasgow - STL.