Rangers x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e informações da Europa League 2022

O Borussia Dortmund enfrenta o Rangers nesta quinta-feira (24), às 17h (de Brasília), no Ibrox Stadium, pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no serviço de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rangers x Borussia Dortmund DATA Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 LOCAL Ibrox Stadium - Glasgow, Escócia HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (24), em Glasgow.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de perder por 4 a 2 no primeiro jogo, o Borussia Dortmund entra em campo precisando vencer, no mínimo, por três gols de diferença.

Na última rodada da Bundesliga, os alemães golearam o Monchengladbach por 6 a 0, enquanto o Rangers empatou com o Dundee United no Campeonato Escocês.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 4 Rangers Liga Europa 17 de fevereiro de 2022 Borussia Dortmund 6 x 0 Monchengladbach Bundesliga 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Augsburg x Borussia Dortmund Bundesliga 27 de fevereiro de 2022 13h30 (de Brasília) Mainz 05 x Borussia Dortmund Bundesliga 6 de março de 2022 11h30 (de Brasília)

Rangers

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 4 Rangers Liga Europa 17 de fevereiro de 2022 Dundee United 1 x 1 Rangers Scottish Premiership 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas