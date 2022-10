Rangers x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (12), pela quarta rodada do grupo A da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Glasgow, o Rangers recebe o Liverpool na tarde desta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela quarta rodada do Grupo A da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Sem pontuar na competição e na lanterna do grupo, o Rangers vai em busca de um triunfo para continuar, ao menos, na luta por uma vaga na Europa League. Os escoceses não possuem problema no elenco para o duelo.

Do outro lado, o Liverpool está na vice-liderança da chave, com 6 pontos somados, e quer o triunfo para seguir na briga pela ponta da tabela. Os Reds vêm de derrota em clássico no fim de semana e agora viram a chave ao campeonato europeu, sem poder contar com Luis Diz, machucado, enquanto Alexsander-Arnold é dúvida.

Escalações:

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota; Nunez.

Escalação do provável RANGERS: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Sakala, Colak, Kent.

Desfalques

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Rangers

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Ibrox Stadium, Glasgow - STL