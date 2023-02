Rangers x Celtic ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa da Liga Escocesa

A partida será disputada neste domingo (26), no Hampden Park; veja como acompanhar em tempo real

Rangers e Celtic se enfrentam neste domingo (26), às 12h (de Brasília), no Hampden Park, pela final da Copa da Liga Escocesa. A partida poderá ser acompanhada em tempo real na GOAL.

Em busca do seu 27º título da Copa da Liga, o Rangers vai para o duelo com sua base da equipe mantida em relação aos jogos do campeonato local, mas com uma série de desfalques para o técnico Michael Beale. A equipe bateu Queen Of South, nas oitavas, o Dundee, nas quartas, e o Aberdeen, na semifinal.

Do outro lado, em busca do seu 21º título do torneio, o Celtic tem em Jota sua esperança de gols. Na competição, o time passou por Ross County, Motherwell e Kilmarnock até chegar na final do torneio.

Em toda a história, este será o 280º duelo das equipes. O Celtic, por sua vez, conquistou 113 vitórias, empatou 70 e perdeu 96 vezes para o Rangers. Pela Copa da Liga Escocesa, esta será a 11ª vez que as equipes disputam a final. O Celts levou a melhor seis vezes, enquanto os Gers venceram cinco vezes. A última final foi disputada na temporada 2019/20, com o Celtic campeão.

Prováveis escalações

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Kamara, Raskin, Cantwell; Kent, Sakala e Morelos.

Celtic: Hart; Johston, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; Hatatem O'Riley, McGregor; Maeda, Jota e Hyeon-Gyu.

Desfalques

Rangers

Steven Davis, John Souttar, Thomas Lawrance, Filip Helander, Ridvan Yilmaz e Nnamdi Ofoborh, lesionados, estão fora.

Celtic

James McCarthy, lesionado, está fora, enquanto David Turnbull é dúvida para a partida.

