Ramsey 'rouba' gol de recorde e pede desculpas a Cristiano Ronaldo

Em jogo da Juve na Champions League, Ramsey "roubou" aquele que seria gol recorde de CR7 diante do Lokomotiv

Aaron Ramsey admite ter se desculpado com o companheiro de equipe da , Cristiano Ronaldo. O jogador “roubou” aquele que seria o tento de mais um recorde para CR7, em partida da Liga dos Campeões contra o .

Na ocasião, aos três minutos da etapa final, Guilherme, goleiro do time russo, falhou em cobrança de falta de Cristiano. Mas antes que a bola ultrapassasse a linha, Ramsey estufou as redes após aproveitar a lambança do adversário.

Na súmula da partida, o juiz deu o gol para Ramsey que, consequentemente, impediu que CR7 balançasse a rede. O feito faria do português o primeiro atleta a marcar contra 34 times diferentes na principal competição de clubes da Europa.

Aaron Ramsey gets his first goal for Juventus!pic.twitter.com/cv4btwPypY — Forza Juventus Videos (@ForzaJuveVids) November 6, 2019

Depois da vitória da Juve por 2 a 1, Ramsey conversou com os repórteres e explicou o ocorrido: “Eu pensei que o goleiro estava muito mais perto de mim e que poderia pegar a bola. Meu instinto assumiu o controle para garantir o gol. Peço desculpas a Cristiano”.

Com os três pontos, a equipe comandada por Maurizio Sarri consolidou a posição no topo do Grupo D e garantiu vaga às oitavas de final.

"Ainda temos trabalho a fazer para terminar em primeiro, mas alcançamos nosso objetivo de conseguir a classificação. Estamos felizes por termos feito isso", finalizou Ramsey.