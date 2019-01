Ramsey passa por exames médicos e está perto de assinar contrato de cinco anos com a Juventus

Meia do Arsenal chegará a Itália sem custos na próxima temporada

Parece que Aaron Ramsey está cada vez mais próximo da Juventus. De acordo com informações obtidas pela Goal, o jogador do Arsenal realizou exames médicos neste fim de semana e agora faltam pequenos detalhes para assinar um contrato de cinco anos com a Velha Senhora.

O meia deverá chegar a Turim sem custos em junho, uma vez que o vínculo do jogador se encerra no fim da temporada 2018/19.

Ramsey foi contratado pelos Gunners em 2008 e defendeu a equipe inglesa por quase todo o período, com exceção de duas temporadas nas quais vestiu as camisas do Cardiff e Nottingham Forest, ambas as passagens por empréstimo.