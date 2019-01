Ramsey aceita proposta da Juventus e chegará sem custos ao clube italiano em junho

Meia não teve o contrato renovado no Arsenal e encerrará passagem de mais de 10 anos na equipe

Depois do imbróglio envolvendo a situação contratual no Arsenal. Aaron Ramsey optou por assinar um acordo com a Juventus e se apresentará ao clube italiano em junho de 2019.

De acordo com informações obtidas pelo jornal The Telegraph, o meia concordou em se vincular ao time Bianconero por cinco anos e receberá 7,2 milhões de libras por ano (cerca de R$ 33,8 milhões). A contratação é sem custos, uma vez que o vínculo do jogador se encerra no fim da temporada 2018/19.

O galês foi contratado pelos Gunners junto ao Cardiff City em junho de 2008 e defendeu a equipe inglesa por quase todo o período, com exceção de duas temporadas nas quais vestiu as camisas do próprio Cardiff e do Nottingham Forest, ambas as passagens por empréstimo. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Confira os números de Aaron Ramsey na temporada atual da Premier League:

O clube inglês não ofereceu a renovação contratual por conta de não ter espaço na folha de pagamento para oferecer um aumento que agradasse Ramsey que, por sua vez, se viu sem outra alternativa que não fosse a saída da agremiação londrina.

Durante sua passagem, Ramsey conquistou três edições da FA Cup e ergueu por duas vezes o troféu da Community Shield.