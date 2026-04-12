Ramos retoma seu velho hábito contra o Atlético de Madrid após a derrota para o Sevilla

Sergio Ramos comemorou a vitória de seu ex-time, o Sevilla, sobre o Atlético de Madrid, em um momento em que o clube passa por um processo de venda complicado.

Isso aconteceu após a difícil vitória do Sevilla por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, na primeira partida comandada pelo técnico Luis García Plaza no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Com essa vitória, o time andaluz conseguiu evitar cair para a zona de rebaixamento logo após esta rodada.

Ramos publicou, em sua conta nas redes sociais, uma foto da comemoração do técnico Luis García Plaza logo após o apito final, acompanhada da frase: “Vamos lá, Sevilla... Droga... +3 pontos”, segundo o site El Desmarque.

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A comemoração acrescentou um toque especial, já que Ramos tem uma ligação forte com o Sevilla, clube onde iniciou sua carreira e para o qual já havia retornado anteriormente.

Além disso, o jogador de 40 anos é considerado a figura de destaque no possível processo de aquisição do clube, já que a fase de “due diligence” foi concluída recentemente, preparando o terreno para uma reunião decisiva entre os proprietários do clube e os possíveis compradores.

As imagens da comemoração dentro do estádio mostram o clima de tensão que tomou conta da partida, já que o Sevilla precisava desesperadamente dos três pontos para recuperar a confiança e respirar aliviado após uma sequência de resultados difíceis.

Vale lembrar que Ramos costumava “tirar sarro” do Atlético de Madrid em suas postagens, relembrando seus gols famosos contra eles com o Real Madrid nas finais da Liga dos Campeões de 2014 e 2016, entre elas o uso do número 93 durante sua passagem pelo Monterrey, em referência ao seu gol dramático aos 93 minutos da final em Lisboa.

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Ramos continua sem clube após o término de seu contrato com o Monterrey em dezembro passado, em meio a especulações sobre a possibilidade de se aposentar ou voltar aos gramados.