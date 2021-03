"Ramos não acreditou que eu tinha 15 anos", disse Romero, estrela do NxGn, sobre quebra de recorde na La Liga

O jovem, apelidado de "Messi mexicano" apesar de ter escolhido representar a Argentina, falou com a Goal ao entrar para a lista do NxGn de 2021

Luka Romero, meio-campista do Mallorca, revelou os detalhes da conversa que teve com o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, após sua estreia, que bateu recordes na temporada passada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Romero se tornou o jogador mais jovem da história do Campeonato Espanhol ao fazer sua estreia, saindo do banco de reservas do Mallorca contra o Real Madrid, aos 15 anos e 219 dias , em junho de 2020.

E o jogador, que foi apelidado de "Messi mexicano". apesar de ter optado por representar a seleção argentina, lembrou o choque de Ramos quando o descobriu sua idade.

O que foi dito?

"Quando criança, você sempre sonhou em jogar contra o Real Madrid e o Barcelona, então estar perto dos jogadores era incrível", disse Romero à Goal, em uma entrevista exclusiva após ter sido nomeado para a lista de 2021 do NXGN dos melhores jovens jogadores de futebo do mundo.

"(Eu falei) com Sergio Ramos. Ele me perguntou quantos anos eu tinha, e eu disse 15. Ele ficou surpreso".

Romero acrescentou que não sabe a idade exata que tinha ao estabelecer o recorde, mas guardou a camisa do jogo, assim como a que usava quando marcou seu primeiro gol profissional, contra o Logrones, em novembro.

Por que o 'Messi mexicano' representa a Argentina?

O apelido de Romero de Messi mexicano" surgiu do fato de ele ter nascido no México, onde seu pai, Diego, estava jogando futebol na época, pela liga inferior.

No entanto, o jovem passou apenas dois anos no país, já que a carreira de seu pai como jogador de futebol logo levou a família à Espanha, onde se estabeleceram em Palma, capital da ilha de Mallorca.

Assim, quando se tratava de futebol internacional, Romero tinha uma escolha para fazer, entre México, Espanha e Argentina - a terra natal de sua família -, e todos estavam interessados em ser a escolha do jogador.

Ele escolheu a Albiceleste, apesar das viagens de oficiais mexicanos a Mallorca para convencê-lo dos benefícios de jogar pela El Tri.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha impedido jovens jogadores de irem à América do Sul, Romero tem esperança de em breve se juntar à equipe sub-17 da seleção, que são treinados pela estrela argentina, ex-Valencia, Pablo Aimar.

"Em janeiro, nos falamos", disse ele sobre Aimar. "Tivemos reuniões com todo o elenco. Eles nos explicaram tudo, e assistimos a alguns dos jogos sul-americanos anteriores da nossa categoria.

"Estou muito feliz [por trabalhar com Aimar]. Tento ouvir e aprender muito com ele, porque ele sabe muito".

Romero acompanha a evolução do futebol argentino de longe e, recentemente, assistiu ao Superclasico entre Boca Juniors e River Plate.

Seu objetivo, no entanto, é seguir os passos de seu herói Lionel Messi, com quem ele teve uma breve interação, aos cinco anos de idade.

"Ele estava comendo em um restaurante de hotel e o segurança se aproximou dele para lhe dizer que eu e meu irmão estávamos esperando na porta", lembrou Romero. "Ele se levantou e veio para tirar uma foto.

"Não me lembro se ele nos disse alguma coisa. Só conseguimos nossa foto e fomos embora".

Sobre o seis vezes vencedor da Bola de Ouro, Romero acrescentou: "Na última temporada, eu estava no time contra o Barcelona. Quando ele saiu de campo, eu o segui até lá embaixo, mas não ousei falar com ele".

Messi não é o único jogador em quem Romero se epselha: "Eu gosto bastante de [Paulo] Dybala, [Luka] Modric, Isco. Presto atenção em quem joga na mesma posição do que eu".

Romero pode deixar o Mallorca ao final da temporada?

Romero não fará 17 anos até novembro, e está negociando com Mallorca o seu primeiro contrato profissional.

Nesta temporada, Romero se dividiu entre o time titular e o banco de reservas, mas atraiu interesse de clubes como Juventus, Milan, Inter de Milão e Napoli todos interessados no jovem.

Mais artigos abaixo

"Estou confortável no Mallorca", disse Romero quando foi questionado sobre seu futuro.

"Dentro de cinco anos quero ser um jogador estabelecido no primeiro time e jogar regularmente".

Leia também: