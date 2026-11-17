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O Portugal de Gonçalo Ramos, agora sem Cristiano Ronaldo, vence o País de Gales ao fim de uma partida cheia de acontecimentos. Bruno Fernandes abre o placar e também está no centro das possíveis movimentações do Milan na próxima janela de transferências. A vantagem portuguesa dura poucos minutos, já que Brooks empata aos 13 minutos. Pedro Neto marca aos 43 minutos (e depois é expulso aos 74), e Borges, aos 70. Nesse meio-tempo, o País de Gales havia diminuído com o gol de Thomas aos 40 minutos.

O 3 a 2 coloca Jorge Jesus na liderança, mas Gonçalo Ramos volta a decepcionar. O atacante do Milan ficou em campo por 60 minutos, mas não teve impacto concreto nas jogadas de ataque de Portugal.