Ramos está em grande fase, outro gol por Portugal: são 3 em 4 partidas

Na casa do Porto, o estádio do Dragão, Portugal de Gonçalo Ramos recebeu a Noruega de Haaland. Uma partida entre duas equipes muito qualificadas, que de fato travaram uma batalha até os 90 minutos. Os visitantes saíram na frente com um golaço de Ajer. A vantagem, porém, durou pouco, porque apenas 5 minutos depois o habitual Cancelo marcou um grande gol que restabeleceu a igualdade.





Nos minutos finais da partida, após um segundo tempo muito equilibrado, o atacante do Milan Gonçalo Ramos, vindo de 2 gols e 1 assistência, marcou o gol do 2 a 1 em assistência de João Félix, gol que permitiu a Portugal chegar aos 12 pontos em 4 partidas. O saldo de Ramos é de três gols em quatro partidas, agora ele vai voltar a Milão.