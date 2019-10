Ramos, Casemiro, Kroos, Varane e Benzema: a coluna vertebral do Real Madrid

Nenhum jogador do Real Madrid jogou todos os minutos da temporada. Porém, há cinco atletas que são fixos para o treinador francês

O começou a temporada irregularmente, mas ainda assim os brancos marcham como líderes de e permanecem invictos na competição depois de vencer cinco jogos e empatar outros três nos primeiros oito duelos. No entanto, Zinedine Zidane não poupou alterações e apenas cinco jogadores parecem intocáveis ​​em suas abordagens.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Casemiro e Toni Kroos são os únicos jogadores da equipe merengue que foram titulares nos dez primeiros jogos do curso, 8 na LaLiga e 2 na UEFA , mas nenhum completou os 900 minutos completamente e, de fato, o o acúmulo de tempo de jogo causou uma lesão muscular na . Além disso, o brasileiro marcou 2 gols e é o segundo maior goleador de sua equipe, com 2 gols e Bale.

Por seu lado, Varane, Ramos e Benzema começaram em 9 dos 10 jogos. Varane e Benzema só descansaram na visita de Osasuna e o atacante francês está novamente puxando o carro do time, já que marcou 6 gols na LaLiga que foram decisivos para que seu time fosse o líder da LaLiga.

No caso de Ramos, ele jogou todos os minutos possíveis, com exceção da partida contra o , na qual foi substituído no minuto 60. O capitão do Real Madrid começou em 9 jogos, 8 jogaram por completo e não foram alinhados por Zidane na visita a na Liga dos Campeões, porque ele foi sancionado. Esses cinco jogadores constituem a espinha dorsal com a qual Zidane está enfrentando a temporada.

Embora nem sempre tenham sido muito titulares, Zidane compôs seus onze jogadores mais usados ​​com outros jogadores, como Carvajal e Courtois, que foram titulares em 8 dos 10 jogos ou Bale, que jogou em 7 dos 10 e só ficou de fora. escalações nos duelos contra Bruges na Liga dos Campeões e Osasuna e também não jogou contra o Levante porque ele foi sancionado.

Mais artigos abaixo

O caso de Bale é semelhante a Hazard, que começou na metade dos jogos da temporada, cinco, mas só ficou sem jogar por decisão técnica dos onze contra o Osasuna e perdeu duelos contra o , e por lesão e foi substituto contra o Levante porque ele havia acabado de superar essa doença e disputado apenas meia hora.

As outras duas posições da equipe são distribuídas quase igualmente por Mendy e Marcelo na faixa esquerda, que foram trocados por lesões acorrentadas e Modric, James Rodriguez e Fede Valverde, que começaram em 2, 4 e 3 jogos. respectivamente, e eles estão se mudando para acompanhar Kroos e Casemiro, principalmente porque o croata sofreu uma lesão.