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O Palmeiras é campeão da América do Sul pela quarta vez. Um voleio de Ramon Sosa no segundo tempo garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes na final da Copa Libertadores, disputada no sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O triunfo deu a Abel Ferreira seu terceiro título da competição com o clube brasileiro e encerrou uma espera de 58 anos por uma revanche.

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Sosa decide uma final tensa

O lance decisivo veio sete minutos após o reinício da partida. Marlon Freitas encontrou Arthur, que havia entrado no intervalo, pela esquerda. No cruzamento, Jhon Arias desviou de cabeça para Sosa, que acertou um voleio de esquerda do meio da área e mandou a bola no canto inferior esquerdo, sem chances para Fernando Muslera.

Foi uma recompensa para o ponta paraguaio, a principal arma ofensiva do Palmeiras antes do intervalo. Muslera defendeu uma cabeçada dele aos 38 minutos e, pouco antes do intervalo, impediu Lucas Evangelista de marcar à queima-roupa. Murilo também teve uma cabeçada defendida já nos acréscimos do primeiro tempo. O Palmeiras chegou ainda mais perto quando um cruzamento de Evangelista desviou em Marcos Rojo e bateu na trave pouco antes do intervalo.

Carlos Miguel resiste à pressão do Estudiantes

O Estudiantes respondeu com mais finalizações do que o adversário, mas raramente encontrou uma chance clara. Guido Carrillo cabeceou pouco acima do gol após um escanteio nos primeiros 10 minutos e obrigou Carlos Miguel a fazer uma grande defesa em uma finalização acrobática pouco depois do gol de Sosa.

O goleiro do Palmeiras precisou de atendimento médico duas vezes no segundo tempo, mas segurou o time argentino. Ele defendeu uma cabeçada de Edwuin Cetre aos 74 minutos e outra do mesmo jogador aos quatro minutos dos acréscimos. Santiago Nunez cabeceou para fora após uma bola parada aos 77 minutos, e Tomas Palacios chutou rente à trave aos 84. Os oito minutos de acréscimos ainda trouxeram uma última pressão do Estudiantes.

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Uma noite de jogo duro em Montevidéu

O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela mostrou nove cartões amarelos a jogadores, cinco deles do Estudiantes, e também advertiu Ferreira nos acréscimos. O jogo físico custou dois defensores ao time de Alexander Medina: Eros Mancuso e Leandro Gonzalez Pirez saíram de campo lesionados no segundo tempo.

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Não houve expulsões, e o Palmeiras administrou com segurança os minutos finais depois das entradas de Mauricio, Vitor Roque e Andreas Pereira nos últimos 15 minutos.

Uma revanche 58 anos depois

A final tinha um peso histórico adicional. O Estudiantes venceu o Palmeiras no mesmo estádio para conquistar a Libertadores de 1968, com Juan Ramon Veron, pai do atual presidente do Estudiantes, Juan Sebastian Veron, entre os autores dos gols. Desta vez, foram os brasileiros que comemoraram na capital uruguaia.

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A vitória também compensou a derrota na final do ano passado, quando o Palmeiras perdeu para o Flamengo. O clube agora soma quatro títulos da Libertadores, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021, igualando o recorde do Flamengo entre os clubes brasileiros. O Estudiantes, que buscava o quinto título e o primeiro desde 2009, terá de esperar mais.

O resultado também colocou o Brasil à frente da Argentina na lista histórica de títulos da competição, com 26 contra 25, e prolongou a sequência de campeões brasileiros iniciada em 2019.