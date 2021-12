Ramon, do Flamengo, atropela ciclista, morto a caminho do hospital

Ramon, do Flamengo, atropelou um ciclista na noite do último sábado, na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro. A vítima, um entregador de aplicativos de 30 anos, morreu a caminho do hospital.

Após o acidente, Ramon permaneceu no local, chamou socorro e depois foi prestar depoimento em uma delegacia. O atropelamento ocorreu por volta das 20h30 do último sábado.

O Flamengo prestou auxílio jurídico a Ramon por telefone num primeiro momento. Em contato com jornalistas durante o pleito que confirmou a reeleição do presidente Rodolfo Landim, dirigentes do clube lamentaram a situação.

Ramon tem 20 anos e é formado na base do Flamengo. O lateral-esquerdo fez no total 24 partidas nesta temporada. Ele estreou entre os profissionais em 2018.