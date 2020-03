Ramires é criticado mesmo com vitória do Palmeiras sobre o Tigre

O meio-campista foi titular na estreia alviverde na fase de grupos da Libertadores 2020

Ramires ainda não conseguiu convencer a torcida palmeirense de seu talento. O meio-campista, que fez história por e , e que também teve boas passagens por e até seleção brasileira, chegou em 2019. As lesões, contudo, lhe tiraram tempo de jogo (fez apenas seis jogos).

É por isso que a temporada 2020 apareceu como uma chance de provar, aos 32 anos, o seu valor. Mas após seis jogos o meio-campista segue bastante criticado. Nesta quarta-feira (04), nem mesmo a vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, em duelo fora de casa pela estreia na fase de grupos da Libertadores, foi o bastante para evitar críticas ao seu desempenho.

Luiz Adriano e Willian fizeram os gols da vitória e foram bastante elogiados, mas Ramires foi um dos assuntos mais comentados. Escalado ao lado de Bruno Henrique no meio-campo, a crítica dos alviverdes foi na lentidão e excesso de espaços que apareceram no setor.

Até com o Felipe Melo no meio parou de ter sufoco



Ramires e BH jamais podem jogar juntos



E olhe lá se algum deles deve ser titular... — da Depressão (@deprepalmeiras) March 5, 2020

PATRICK DE PAULA TITULAR NO PRÓXIMO JOGO E EU NÃO ADMITO OUTRA COISA



BRUNO HENRIQUE E RAMIRES NUNCA MAIS — SEP MEMES (@sepmemes_) March 5, 2020

Ramires não dá... rasga dinheiro cessa diretoria, Ramires já era tira e coloca o Patrick de Paula e Scarpa no lugar do Bruno Henrique e cai para cima dos argentinos #TIGxPAL — Wesley Possari (@awpossari) March 4, 2020

Só que as reclamações não foram absolutas. Houve quem defendesse o meio-campista e ainda culpasse o histórico rigor com o qual a torcida palmeirense trata o time – algo tão presente ao longo dos anos que cunhou até a expressão “Turma do Amendoim”.

Queimando minha língua com Ramires até o momento.



É isso que se espera dele. — Bruno Ramos (@ramosbrunow) March 4, 2020

Não achei que Ramires fez uma partida ruim. Roubou algumas bolas, deu dinâmica e quase fez um golaço. Tem qualidade. Acho que tanto ele quanto B. Henrique ficaram sobrecarregados no meio. Dudu não marca ninguém. — Rafael Del Manto (@Rafa_midiasep) March 5, 2020

Nos campos argentinos, Ramires foi líder em recuperações de bola pelo Palmeiras (6, de acordo com a Opta Sports) e só não desarmou mais do que o zagueiro Gustavo Gómez (foram três, contra quatro do paraguaio). Foi substituído na metade do segundo tempo pelo zagueiro Luan Garcia.