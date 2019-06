Ramires chega ao Palmeiras após longa espera e "estreia" com treinos físicos; assista

Ramires estava sem clube desde desde maio, quando rescindiu contrato com o time chinês, Jiangsu Suning

Ramires se apresentou ao nesta quarta-feira (26). O jogador que foi liberado das atividades do clube na última semana devido motivos particulares, participou dos treinos fisicos que ocorreu nesta manhã no Centro de Treinamento do time paulista.

Após passagens por , e Jiangsu Suning, Ramires retornar ao como a única contratação do Alviverde para a sequência da temporada. Aos 32 anos, o atleta realizou testes e exames com fisiologistas, fisioterapeutas e preparadores físicos.