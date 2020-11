Ramires agradece Palmeiras e explica: "saio por motivações pessoais"

Volante de 33 anos rescindiu contrato com o Palmeiras nesta sexta-feira (27). Ele tinha vínculo com o clube até dezembro de 2023. Agora está livre

Ramires utilizou o seu perfil no Instagram para se despedir do . O volante de 33 anos, que acertou a rescisão amigável com o clube nessa sexta-feira (27) e cogita até uma possível aposentadoria, agradeceu à diretoria e ao técnico Abel Ferreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador alega que o adeus ao Allianz Parque ocorre por motivos pessoais e diz que prefere não revelá-los aos torcedores neste momento.

Mais times

"Como a maioria de vocês já deve saber, decidimos, eu e a direção do Palmeiras, que seria bom para ambas as partes a finalização do meu vínculo com o clube, o que aconteceu da forma mais amigável e tranquila possível. Minhas motivações são pessoais e relacionadas com situações que prefiro não expor nesse momento. Estou aqui apenas para agradecer ao Palmeiras, a toda direção, pela maneira profissional e correta que me tratou, e aos meus companheiros, pela amizade, carinho e respeito", escreveu.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

"Não poderia deixar de expor nesse momento a minha gratidão especial ao treinador Abel Ferreira por tudo que ele fez por mim no breve período em que estivemos juntos. Obrigado por me possibilitar mostrar que com sequência e confiança eu posso acrescentar onde quer que eu jogue no futuro. Estarei na torcida para que tudo dê certo para o clube nesse restante de temporada. Um grande abraço e fiquem todos com Deus", acrescentou.

O anúncio da saída de Ramires do Palmeiras foi feito na tarde desta sexta-feira. O atleta tinha contrato com o clube paulista até dezembro de 2023. No entanto, optou pela saída e agora está livre no mercado da bola.