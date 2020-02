Rakitic quer Neymar de volta ao Barcelona e pensa em jogar com Cristiano Ronaldo

O croata falou sobre três dos melhores jogadores do mundo em sua opinião

Em uma única entrevista, ao Bleacher Report, Ivan Rakitic falou sobre aqueles que considera alguns dos melhores jogadores do munodo: Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi.

O meio-campista respondeu algumas perguntas feitas por torcedores, entre elas, uma sobre a possível volta de Neymar ao Barcelona. Rakitic que adoraria tê-lo em seu time, mas que o amigo deve decidir que é melhor para ele. “Quero vê-lo feliz e seguro. Quando ele está feliz, é um dos melhores jogadores do mundo”, disse.

Perguntado sobre outro grande jogador, Cristiano Ronaldo, o croata disse que gostaria, sim, de jogar com seu ex-rival. “Claro que eu gostaria de jogar com ele. Para mim, ele é um dos melhores de sempre”.

Além disso, ele falou sobre seu companheiro de e atual melhor jogador do mundo, Lionel Messi. Rakitic reforçou o quão incrível é jogar com o argentino e que, na opinião dele, camisa 10 do clube catalão é o melhor jogador da história, mas que ao menos foi o melhor dos últimos 15 anos.