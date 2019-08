Rakitic pode ser decisivo no retorno de Neymar ao Barcelona em empréstimo do PSG

Meio-campista croata interessa ao PSG e pode ser usado na negociação para levar Neymar ao Barça por empréstimo

De acordo com o jornal Sport, o meio-campista Ivan Rakitic pode ser usado na negociação entre e para levar Neymar ao clube catalão por empréstimo. A publicação destaca que essa semana é a mais importante para a tentativa de fechar um acordo entre os dois clubes.

Neymar voltou a treinar com o PSG, mas dificilmente continue lá. O ex-companheiro de Barça, Gerard Piqué espera uma movimentação do próprio jogador para tentar fazer acontecer sua saída.

O time parisiense não deve facilitar a negociação, e para resolver o problema pode ceder de Neymar por empréstimo para essa temporada e colocar uma cláusula de opção de compra ao final do empréstimo, que terminaria no dia 30 de junho de 2020. Depois disso, o Barça teria que pagar os 180 milhões de euros exigidos pelo PSG. A única forma de baratear a cifra é que algum jogador seja envolvido na negociação.

Os dois nomes que interessam aos franceses são os de Ivan Rakitic e Ousmane Dembélé. O segundo dificilmente saia da equipe blaugrana nessa temporada, mas Rakitic já foi buscado pelo PSG na última temporada e parece enxergar com bons olhos a ideia de jogar ao lado de Mbappé, Tiago Silva e Cavani.

Enquanto isso, o Barça já planeja sua temporada sem a possibilidade de ter Neymar pois sabe da dificuldade de negociar com a equipe com investimento do Qatar.