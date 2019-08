Rakitić perde espaço no Barça, mas técnico diz que não quer negociá-lo

Ernesto Valverde dá menos chances a Ivan Rakitić no Barcelona. No entanto, o técnico diz que o croata segue em seus planos para a temporada

Ernesto Valverde diz que o mercado não condiciona as suas escalações. Porém, não encontra explicações satisfatórias para argumentar o ostracismo de Ivan Rakitić, um dos jogadores mais utilizados pelo técnico desde que assumiu o time, há dois anos. O meio-campista aparece na mira de e . O certo é que ele nunca havia ficado mais três partidas consecutivas fora por decisão técnica.

"O que quer que te diga?", disse Valverde após o empate com o Osasuna, pela terceira rodada do Campeonat Espanhol.

"No ano passado, quando jogava o Ivan [Rakitić], o Nélson [Semedo] ficava no banco. Em outra oportunidade, jogamos um bom jogo e, hoje, repetimos a escalação com Sergi [Roberto] no meio-campo. Tenho muitos para escolher e logo entrou o Arthur", acrescentou.

O treinador barcelonista ainda acrescentou: "É uma excelente pergunta para formular com qualquer nome porque tenho muita variedade de meio-campistas e Ivan é um grande jogador. Porém, tenho outros grandes jogadores".

Para finalizar, ele ainda disse: "Ivan [Rakitić] não é uma sobra no elenco".