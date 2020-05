Rakitic no Tottenham: na mira de Mourinho, croata pode virar moeda de troca

Meia está em fim de contrato no Barcelona e tem na Premier League um possível destino

O meio-campista Ivan Rakitic dificilmente continuará no para a temporada 2020/21. Dono de apenas mais um ano de contrato, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de ir ao , um dos interessados no seu futebol, e pode tornar-se moeda de troca para o Barcelona durante a janela de transferências do verão europeu.

A informação é do jornal Mundo Deportivo, que constrói alguns cenários possíveis para o croata seguir a sua carreira nas próximas temporadas. Aos 32 anos de idade, Rakitic declarou ao próprio periódico que não queria ser "um saco de batatas" e que se via competitivo por mais "três ou quatro anos".

Começam-se aí a definir possibilidades para que o atleta siga no primeiro escalão europeu, onde entra forte o nome do Tottenham. E o negócio parece se adequar ao momento de pandemia, sem grandes investimentos por parte dos clubes.

Segundo o reporte, o técnico dos ingleses, José Mourinho, não tem muito interesse na permanência do meio-campista Ndombelé, que interessa justamente ao Barça, ese anima com a possibilidade de ter Rakitic na organização da sua equipe.

Outros pontos citados a favor são a possibilidade de morar em Londres, uma cidade que agrada à família de Rakitic, e a presença do empresário do atleta, Sergio Canales, que mora na capital inglesa e estaria perto para qualquer problema.

Visto como caro para o restante do mercado, Rakitic também chegou a ser do interesse do , mas seu salário somado à idade mais avançada esfriam o negócio. Em meio à rotação do elenco do Barça, o croata atuou em 31 partidas na temporada, sendo titular em 15 delas. Não fez gols.