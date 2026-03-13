Rakitic: “Modric pode ficar mais um ano no Milan; me surpreende que ele não tenha ficado no Real Madrid”

Luka Modric também marcou presença hoje na jornada inaugural do Milano Open do World Legends Padel Tour 2026, que reuniu na capital milanesa muitos ex-campeões do futebol e de outras modalidades. Entre eles, Ivan Rakitic, amigo íntimo e ex-companheiro de seleção do meio-campista do Milan, foi entrevistado pelos jornalistas presentes. Aqui estão suas declarações:





Como você encontrou Modric?





“Temos muitos anos de amizade e eu o vejo igual ao primeiro dia: ele é um rapaz e um jogador incrível, para mim é como um irmão mais velho. Fico muito feliz em vê-lo depois de tanto tempo. Posso dizer a vocês para aproveitarem o Luka: é incrível o que ele está fazendo e como está se integrando a este time com tantos jovens que há aqui.”





Você esperava um impacto desse tipo na Série A?





“Depende sempre dele. Não pode ser uma surpresa, porque ele continua sendo um dos melhores meio-campistas do mundo. O que me surpreende é que ele não tenha continuado no Real Madrid; digo isso como torcedor: estou feliz que ele tenha vindo para cá, para a Itália, porque ele sempre disse que tinha orgulho de sua carreira, mas que sentia falta de pelo menos um ano na Série A. Então, aconselho que aproveitem: nós, na Espanha, sentimos muita falta dele”





Ele poderia ficar aqui mais um ano?





“Tenho que parabenizar o diretor esportivo que o trouxe para a Itália e espero que talvez consiga fazer com que o Luka fique: acho que ele está se divertindo muito e isso dá para ver, porque, se não fosse assim, ele não jogaria como está jogando”





Depois da vitória no clássico, o Milan pode conquistar o título?





"Bem, com certeza é difícil. Acho que o Inter está fazendo uma temporada muito importante. O Milan precisa continuar com confiança e acreditar no Luka: se surgir uma oportunidade, o Milan vai aproveitá-la"







