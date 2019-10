Rakitic faz planos para deixar Barcelona; Juventus pode ser o destino

Meio-campista croata não é mais visto como "intocável" na equipe blaugrana e pode procurar um novo desafio

O meio-campista croata Ivan Rakitic pode estar com seus dias contados no . Isso porque ele vem perdendo cada vez mais espaço no time de Ernesto Valverde e não estaria feliz com a situação. Ele teria dito aos seus representantes que se a situação continuar dessa forma e chegar uma boa proposta em janeiro, ele deixará a equipe blaugrana. Um possível destino para o atleta é a .

Rakitic passou de indiscutível e quase intocável com Ernesto Valverde a reserva habitual. Ele era um dos jogadores mais importantes no meio de campo da equipe da Catalunha, mas começou a perder protagonismo após a chegada de Arthur, e, principalmente, depois da contratação de Frenkie de Jong.

O meia finalista da de 2018 com a quer jogar mais e sabe que no momento ele tem Sergio Busquets, Frenkie de Jong e Arthur (nessa ordem) diante dele na escolha de Valverde. Além disso, a chegada de Griezmann e o possível retorno de Neymar diminuem ainda mais as possibilidades do croata.

Em 2020 há a e em 2022 a Copa do Mundo do Qatar, por isso, Rakitic quer resolver o quão antes essa situação para que volte a competir para estar nos dois torneios com seu país.

Em 2018, o meia quis jogar no PSG, mas permaneceu no Barça. Há alguns anos times ingleses e, em especial, a Juventus querem contar com seus serviços e a hora de uma oferta oficial pode estar chegando com a abertura da janela de transferências em menos de dois meses.