Rakitic elogia o amigo Modric: “É por isso que o Milan está indo tão bem. Luka é o futebol; quando ele se diverte, geralmente vence”

Luka Modric está muito feliz no Milan, segundo Ivan Rakitic. O ex-meio-campista do Barcelona e do Sevilla falou assim à Sky:





Você está contente que o Modric tenha vindo te visitar?





“Claro, ele é como um irmão mais velho. Vê-lo tão feliz no Milan é fantástico: espero que ele continue assim. Eu disse a ele: ‘Pára, vem jogar padel aqui comigo’, mas ele quer continuar jogando”.





É incrível o que Modric está fazendo no Milan?





“É realmente incrível. Acho que todos os jogadores do Milan estão tentando aproveitar a presença do Luka. E ele também está se divertindo e, quando isso acontece, geralmente vence. É por isso que acho que o Milan está indo tão bem: os jogadores jovens têm muito a aprender.”





Em que aspecto Luka é especial?





“Vou dizer só uma coisa: é o futebol. Se você está ao lado do Luka, só precisa aproveitar, porque ele aproveita o futebol, não o joga. Se o Luka se diverte, os outros times têm problemas. É maravilhoso para nós, croatas, ter um rapaz como ele”