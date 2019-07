Rakitic descarta ser incluído em troca por Neymar com PSG: "só me vejo no Barça"

O croata foi o último jogador do Barça que despertou interesse da equipe francesa, mas não pensa em deixar o Camp Nou

Ivan Rakitic não quer deixar o , muito menos se o fizer como moeda de troca envolvendo as tratativas pelo retorno de Neymar - que já manifestou seu desejo de sair do . Na temporada passada, o croata recusou uma oferta do e não mudou de ideia.

“A minha ideia é de seguir no Barcelona, e seguir desfrutando porque tenho mais anos de contrato”, afirmou em entrevista realizada no , onde o Barça faz a primeira parte de sua pré-temporada.

Com mais dois anos de contrato com a equipe catalã, Rakitic não se surpreende com as especulações envolvendo o seu futuro: “é uma situação que, desde que estou aqui, já me acostumei, e no ano passado aconteceu a mesma coisa”. Entretanto, desta vez adicionou: “falei com o clube e com o treinador, e a ideia é a mesma (...) Não fico irritado quando falam do meu futuro, tenho que entender que o futebol, geralmente, funciona assim” e que “me enche de orgulho que outros times perguntem por mim, porque significa que eu faço bem as coisas”.

O meio-campista, autor de gol na última final de conquistada pelo Barcelona, em 2015, Rakitic ainda não se vê em outro lugar que não seja o Camp Nou: “aqui é preciso trabalhar, e joga quem estiver rendendo mais, e eu trabalharei duro para que Valverde [o treinador] conte comigo”.

Desta forma, Rakitic praticamente descarta entrar em uma hipotética troca de jogadores com o PSG, que receberia alguns atletas do Barcelona para liberar Neymar. Samuel Umtiti, zagueiro que também apareceu como uma das alternativas a serem usada pelos catalães, também não quer ser envolvido em tal negócio. Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé seriam as únicas duas opções a serem oferecidas pelo clube. Acontece que o PSG quer apenas dinheiro, e Rakitic, último barcelonista que atraiu atenção dos franceses, nem pensa em deixar o Camp Nou.