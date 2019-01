Rakitic: "Dei um toque no presidente para ver se ele agiliza minha renovação"

Meio-campista do Barcelona volta a demonstrar vontade em seguir no clube catalão

O meio-campista do Barcelona, Ivan Rakitic, voltou a demonstrar sua vontade de permanecer no clube.

Autor de um dos gols na goleada por 6 a 1 sobre o Sevilla, que garantiu a classificação do Barça às semifinais da Copa del Rey, o croata afirmou que até conversou com o presidente blaugrana, Josep María Bartomeu, para renovar seu contrato com o clube.

"Estou mais do que feliz no Barça e minha intenção é seguir aqui mais tempo. Dei um toque no presidente para ver se ele agiliza minha renovação", disse Rakitic, que foi especulado em PSG, Chelsea e outras equipes nos últimos meses.

O croata também celebrou o avanço barcelonista e confessou que ainda dói um pouco ser carrasco de seu ex-clube. "Tenho muito respeito pelo meu Sevilla. Me dói um pouco, mas estou aqui para dar o melhor. Tenho muita vontade de ganhar a Copa del Rey. Fizemos uma grande partida e estamos num bom caminho", destacou.