Raiz do Futebol é atração no Cinefoot com exibição de dois episódios: Praia e Feminino

Série de cinco episódios produzida pela Goal será transmitida no Cinefoot; produção terá dois episódios no festival; confira:

A 10º edição do Cinefoot começou nesta quinta-feira (05), no Rio de Janeiro. O festival de cinema é o primeiro latino-americano dedicado à promoção e exibição de filmes de futebol e será realizado em quatro locais distintos - Rio de Janeiro, NIterói, e Belo Horizonte - entre os dias 05 e 16 de setembro.

Entre as atrações, a série Raiz do Futebol, originalmente produzida pela Goal, terá dois episódios exibidos no festival, o “Praia” e o “Feminino”: o episódio Praia será transmitido nesta sexta-feira (06), às 19h (Brasília), no Rio de Janeiro. Já o último episódio da série que tem como destaque as mulheres, passará em São Paulo, no dia 14 de setembro, às 17h (Brasília).

(Trecho do episódio "Feminino")

“Raiz do Futebol” é um série de minidocumentários dividida em cinco episódios que fala a respeito da maneira como as pessoas se relacionam com o jogo. A série ainda busca mostrar como os brasileiros se comportam com o futebol após o 7 x 1 diante da , em 2014. Os episódios estão disponíveis no canal da Goal, no YouTube.

Praia: O episódio se passa inteiramente no Rio de Janeiro e retrata a popularização do lazer e da prática esportiva próximo ao mar, desde os tempos de capital do país até hoje.

Feminino: Quinto e último episódio da série fala a respeito da invasão das mulheres, que surfam a onda de uma Rainha para mudar a cara do “país do futebol”.