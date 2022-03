Raiva, insônia e muita chateação: Pochettino desabafa após queda do PSG

Ao final do jogo entre Real Madrid x PSG, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa, as câmeras já sabiam quem procurar. É claro que Mbappé, Messi e Neymar, craques do time francês, seriam cobrados, mas o mesmo aconteceria com o treinador Mauricio Pochettino - o técnico já vinha sendo questionado na mídia por não conseguir fazer um time repleto de estrelas render o esperado e a sua situação só se agravaria com a eliminação.

Até agora, o argentino continua no cargo, mas rumores sobre sua saída se intensificaram. Foi, afinal de contas, uma eliminação muito difícil de ser digerida para todo o Paris Saint-Germain, desde diretoria até jogadores.

Pochettino foi outro que ainda não parece ter aceitado bem a queda na Champions. Reconhecido pela tranquilidade na beira do campo em momentos normais, revelou ter perdido a cabeça com a derrota - e que ainda não conseguiu dormir bem após a eliminação.

Getty

"Nós estamos muito desapontados. Foi um golpe para todo o clube. Os últimos dias vem sendo muito difíceis. Não estamos conseguindo dormir, estamos sem energia. Foi um golpe muito duro." revelou o treinador em entrevista coletiva antes do confronto diante do Bordeaux, pela Ligue 1.

Perguntado sobre sua reação pessoal em relação à eliinação, Pochettino não desconversou e admitiu a irritação.

"Estou muito triste. Nós fomos superiores na maioria do tempo nos dois jogos. E o modo que nós perdemos me deixa pu**. Eu fico irritado, indignado. É difícil dormir a noite, mas precisamos assumir nossas responsabilidades e seguirmos motivados."

Líder com 12 pontos de vantagem em relação ao Nice, o PSG está com o título da Ligue 1 nas mãos. Mas parece improvável que o título francês sacie a vontade do clube em conquistar troféus importantes. Ou a irritação de Pochettino, Neymar, Messi e tantos outros, sonhando com a conquista da Champions.