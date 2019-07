Raí rebate declarações de Andrés Sanchez e ataca: "Ele tem coisas mais graves para cuidar"

O são-paulino rebateu aos comentários do presidente corintiano ao dizer que Raí estava se oferecendo para substituir Edu Gaspar na CBF

Diretor executivo do , Raí rebateu as declarações do atual presidente do , Andrés Sanchez. Na última segunda-feira (15), em entrevista à Fox Sports, o corintiano alegou que Raí estava telefonando para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para substituir Edu Gaspar no cargo de coordenador técnico da seleção. Vale ressaltar que Edu deixou a entidade para trabalhar no , da . O substituto escolhido foi Juninho Paulista.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

“Primeiro, é lamentável ter de vir aqui falar sobre uma declaração do Andrés. Mas, em respeito à torcida do São Paulo... Todo mundo sabe que não sou de largar desafios no meio. Segundo, não troco o São Paulo por nada. Terceiro, se ele está falando de mim e do São Paulo, está preocupado com a gente. E, para terminar, todo mundo sabe que ele tem coisas mais graves para cuidar”, disse Raí que se referia a denúncia do Ministério Público a Andrés.

Em agosto de 2018, a Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público na qual o presidente do Corinthians virou réu pela prática de crime tributário.

De acordo com denúncia, Andrés Sanchez e os sócios, José Sanches Oller, Isabel Sanches Oller e Itaiara Pasotti, teriam usado "laranjas" para abrir a empresa Orion Embalagens. Ainda segundo a investigação, o objetivo seria camuflar operações financeiras além de omitir receitas. O que causaria prejuízo aos cofres públicos no valor estimado de R$ 8,5 milhões.