Hussein Rahimi, atacante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, expressou sua imensa felicidade após a grande vitória conquistada por sua equipe diante do visitante Al Nassr, da Arábia Saudita, por 4 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Hussein Rahimi brilhou naquela partida ao marcar dois gols, no jogo que foi disputado no estádio Hazza bin Zayed, enquanto seu irmão Sofiane marcou o terceiro gol e Giacomarcs fechou os 4 a 0 dos donos da casa.

Rahimi iniciou suas declarações em entrevista à Abu Dhabi Sports após a partida com uma oração pela alma de seu pai, dizendo: "A primeira coisa é orar pela alma do meu pai, eu e meu irmão Sofiane, após seu falecimento há poucos dias. A dor da perda ainda toca nossos corações, mas isso não nos impediu de comparecer e cumprir nosso dever com a equipe. Graças a Deus, esta vitória e a boa atuação que apresentei ao lado dos meus companheiros foram uma homenagem à sua alma, e gostaria de dizer a ele que, em qualquer partida que eu disputar, seguirei todas as recomendações que ele plantou em nós durante sua vida".

O atacante do Al Ain enviou uma mensagem especial à nação alviazul, dizendo: "Prometemos à torcida apresentar uma imagem honrosa em todas as competições nesta temporada, seja no torneio asiático, na liga ou na Copa dos Profissionais. Pedimos a eles que continuem nos apoiando como fizeram hoje; a atmosfera no estádio foi excepcional, e o confronto contra o Al Nassr não foi nada fácil diante de uma equipe que vem apresentando níveis excelentes nesta temporada, e digo à torcida: confiem na equipe e estaremos à altura da expectativa".

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Sobre o segredo da superioridade e da alta concentração ao longo de todo o jogo, Rahimi explicou: "Isso nos fez entrar na partida com concentração total desde o primeiro minuto até o último instante. Partidas como esta exigem concentração de 100%, e superar o Al Nassr com um resultado positivo não é algo fácil, mas o espírito da equipe e o trabalho coletivo foram o que fez a diferença e nos garantiu a vitória".

O jogador marroquino aproveitou a ocasião para agradecer à liderança e ao clube, dizendo: "Deste palco, expresso meus mais sinceros agradecimentos a Sua Alteza o Xeique Hazza bin Zayed e a Sua Alteza o Xeique Sultan por tudo o que nos ofereceram desde que me juntei ao Al Ain; o que eles oferecem é algo muito grande, e dizemos a eles que o que vocês veem hoje é apenas o começo, e temos o dever de oferecer mais e trabalhar por este clube".

Rahimi concluiu sua fala elogiando a torcida emiradense, dizendo: "A torcida dos Emirados e a torcida do Al Ain em geral é uma torcida muito grande e merece todo o respeito e apreço dentro e fora de campo. Eles merecem esta alegria e mais, e prometemos a eles continuar trabalhando para desenhar o sorriso em seus rostos sempre".



