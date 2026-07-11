Raheem Sterling se manifesta pela primeira vez desde que deixou o Feyenoord e sofreu o acidente

Raheem Sterling finalmente postou algo no Instagram novamente. O ponta de 31 anos, que jogou pelo Feyenoord nos últimos seis meses, optou por manter silêncio total nos últimos meses após sua saída dolorosa do De Kuip.

É notável que Sterling ainda não tenha atualizado sua foto de perfil nem sua biografia. Por isso, parece que ele ainda é jogador do Feyenoord.

Desde a saída de Sterling e o acidente em que ele se envolveu sozinho com seu Lamborghini Urus, ele quase não compartilha mais nada com seus dez milhões de seguidores.

Na sexta-feira, Sterling apareceu em um torneio juvenil da Play For The Memory. Entre os jovens na Inglaterra, ele continua extremamente popular.

Sterling compartilhou três fotos acompanhadas de uma breve legenda: “Dia incrível”. Será interessante ver, nos próximos meses, se ele ainda concederá alguma entrevista sobre sua passagem malsucedida pelo Feyenoord.

Neste verão, Sterling vai em busca de um novo desafio. Na semana passada, o The Athletic divulgou um vídeo explicativo sobre o declínio de sua carreira.

No Feyenoord, Sterling terminou com oito partidas e uma assistência em 421 minutos em campo. O talentoso meio-campista Tobias van den Elshout acabou ganhando a preferência na posição de ponta esquerda.