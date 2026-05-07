Raheem Sterling ainda está longe de encerrar a carreira, segundo noticiou o The Telegraph nesta quinta-feira. O ponta de 31 anos espera poder continuar jogando em nível competitivo, mesmo após sua aventura malsucedida no Feyenoord.

Já está claro que Sterling deixará o De Kuip ao final desta temporada. Até agora, ele disputou 349 minutos pelo Feyenoord, distribuídos por sete partidas oficiais. O jogador, que já disputou 82 partidas pela seleção, deu apenas uma assistência enquanto defendia o time de Roterdã.

Apesar de seu desempenho decepcionante, Sterling está gostando de jogar futebol em outro lugar da Europa. O jornalista Dominic King traz notícias promissoras sobre a estrela em declínio.

“Espera-se que clubes da Série A demonstrem interesse. Assim que a temporada terminar, Sterling trabalhará em junho com seu fisioterapeuta pessoal, Ben Rosenblatt, para garantir que esteja pronto para a preparação da nova temporada”, escreve King.

Sterling está convencido de que ainda tem potencial. Sua contribuição e desempenho no Feyenoord são decepcionantes, mas ele não se arrepende.

Antes de sua aventura em Roterdã, Sterling jogou apenas na Premier League. Ele esteve sob contrato com Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal.

Sterling ainda não parece aberto a uma aventura fora da Europa. Graças ao seu histórico, ele sem dúvida poderia atuar na Major League Soccer ou na Saudi Pro League.