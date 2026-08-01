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Bart DHanis

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Raheem Sterling parece ter encontrado um novo clube após saída do Feyenoord

Raheem Sterling foi oferecido ao Vasco da Gama por seu empresário, segundo informou o jornalista brasileiro Lucas Pedrosa. O atacante inglês espera dar uma nova vida à sua carreira no Brasil após sua saída do Feyenoord.

Se o clube brasileiro tem interesse na chegada de Sterling, ainda é uma questão em aberto. Na última temporada, o ponta de 31 anos não causou grande impressão com a camisa do Feyenoord.

Sterling foi contratado sem custos na janela de transferências de inverno, vindo do Chelsea. O ex-jogador de, entre outros, Liverpool e Manchester City já estava há meses sem jogar, e isso ficou evidente.

No fim das contas, Sterling encerrou sua passagem pelo Feyenoord com uma assistência. Ele não conseguiu marcar nenhum gol em Roterdã-Zuid.

No último mês de junho, Sterling se envolveu em um acidente sem outros veículos na Inglaterra. Ele bateu sua Lamborghini Urus contra a mureta de proteção enquanto usava óxido nitroso.

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