Rafinha torce por Neymar no Barcelona: "nunca vi um trio como Messi, Suárez e Ney"

Meio-campista espera que seu compatriota volte ao Camp Nou nesta janela de transferências. Ele faz elogios ao trio formado por Neymar, Suárez e Messi

Rafinha espera que Neymar retorne ao para retomar a pura magia do sua combinação ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Aos 27 anos, o craque é ligado a uma transferência ao Camp Nou, dois anos depois de ser negociado ao por 222 milhões de euros (R$ 952,6 milhões na cotação atual).

No período em que está no Parc des Princes, o brasileiro fez 58 partidas e marcou 51 gols. No entanto, enquanto ajudou o clube a conquistar títulos na , viu a se tornar um fracasso retumbante. Na última temporada, o foi eliminado pelo nas oitavas de final do torneio, e Neymar nem esteve em campo.



(Foto: Getty Images)

Rafinha, por sua vez, adoraria receber o compatriota de volta no Camp Nou, onde ele marcou 105 gols durante quatro temporadas pelo Barcelona, formando um ataque mortal ao lado de Messi e Suárez.

"Espero que o Neymar volte ao Barcelona. Ele é um grande jogador que poderia realmente ser bom para o clube. Nunca vi nada como o ataque formado por Messi, Suárez e Ney. Era pura magia. E eu espero que o [Antoine] Griezmann venha também", comentou.