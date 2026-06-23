Rafinha relembra os primeiros momentos e promete aos torcedores brasileiros o retorno

A seleção brasileira sofreu um duro golpe em sua trajetória na Copa do Mundo, depois que um de seus principais astros, Raphinha, sofreu uma lesão durante a segunda partida da equipe contra o Haiti — jogo que a Seleção venceu por 3 a 0 —, o que obrigou o técnico a substituí-lo ainda no primeiro tempo.

Após passar pelos exames médicos necessários, foi diagnosticada uma lesão na coxa direita, o que o deixará fora dos gramados pelos próximos jogos da seleção, no mínimo.

Quatro dias após o incidente, o atacante do Barcelona quebrou o silêncio, falando pela primeira vez por meio de suas contas oficiais nas redes sociais; lá, ele publicou uma foto que traz lembranças especiais de sua trajetória com a “Seleção”, afirmando sua grande confiança na rápida recuperação para voltar e ajudar seu país na Copa do Mundo.

Rafinha iniciou sua mensagem comovente dizendo: “Escolhi essa foto em primeiro lugar porque ela me lembra do lugar onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira ainda está aqui, com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e o forte desejo de representar nosso país. Eu adoro futebol, amo o que faço e adoro vestir a camisa do Brasil. Quem me conhece sabe muito bem o quanto sou exigente comigo mesmo e o quanto me esforço diariamente para evoluir, e isso nunca vai mudar.”

O astro brasileiro continuou seu discurso aos torcedores, reafirmando sua determinação em superar essa provação: “Farei tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar para alcançar nossos objetivos e continuar dando tudo de mim para honrar esta camisa e alegrar o coração dos torcedores brasileiros. Continuarei determinado a isso.”

Essa lesão vem agravar o sofrimento físico recente de Raphinha, já que este é o quinto contratempo que ele sofre na mesma região somente nesta temporada; entre setembro de 2025 e junho de 2026, o jogador do Barcelona sofreu contusões, distensões e problemas musculares recorrentes na coxa direita, o que o afastou de partidas importantes pelo clube e pela seleção nacional.

Com a ausência do ponta brasileiro, que era um pilar fundamental da Seleção, a disputa agora se acirra entre vários nomes para substituí-lo na próxima partida contra a Escócia, entre os quais se destacam: Luís Henrique (jogador do Zenit), Ryan (jogador do Bournemouth) e Gabriel Martinelli (estrela do Arsenal).

Vale lembrar que o Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos, após ter empatado na primeira rodada contra o Marrocos por 1 a 1.