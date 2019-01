Rafinha reduz pedida e Flamengo fica mais perto de confirmar acerto com lateral do Bayern

Lateral-direito do Bayern de Munique pode ainda assinar um pré-contrato, mas só viria ao Brasil no meio do ano

De acordo com Globo Esporte, o lateral-direito Rafinha, de 33 anos, que atua no Bayern de Munique, está mais próximo do Flamengo. Isso porque ele aceitou a proposta do clube e aceitou diminuir a pedida de salários em quase 50% para poder atuar no Rubro-Negro.

Destaca-se a postura dura de negociação do Flamengo que tem colocado seus termos e pouco aceitado negociá-los. Essa postura mais agressiva funcionou com Gabigol, De Arrascaeta e Bruno Henrique. Agora o método parece estar funcionando com Rafinha também.

O jogador do Bayern também aceitou diminuir o tempo de contrato. A intenção inicial era de três anos, mas o Fla queria dois e foi atendido.

(Foto: Getty Images)

Para comissão técnica e torcida, a lateral direita é o posto mais carente do atual elenco do Flamengo. Nem Rodinei, nem Pará convencem e, por isso, um jogador para o setor é tratado como prioridade. Rafinha, além de tudo, é bastante versátil. Podendo jogar mais avançado como meio campista pela direita, e também como lateral-esquerdo.

O brasileiro chegou ao Bayern de Munique em julho de 2011 e por lá fez 255 jogos tendo conquistado 15 títulos pelo gigante da Baviera.