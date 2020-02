Rafinha empresário incomoda outros agentes no Flamengo, segundo jornal

O jogador é sócio da empresa responsável pela carreira de Léo Pereira, um dos reforços do clube carioca

Uma matéria do jornal O Globo levantou um debate sobre um possível conflito de interesses envolvendo a ida de Léo Pereira ao Flamengo, isso porque, um dos sócios da empresa que agencia o jogador, é Rafinha, lateral do clube carioca.

O caso de um jogador em atividade ser empresário de outro é o primeiro relatado no mundo do futebol. A FIFA e a CBF não têm nada em seus regulamentos que proíbam a prática, mas, como mostrado pelo O Globo, o caso está gerando descontentamento entre outros empresários de jogadores do , que julgam poder haver um conflito de interesses na situação.

Diante da situação, alguns agentes estão ameaçando levar seus atletas para outro clube, para não correr o risco de perdê-los para a R13 Fussball, empresa do lateral, principalmente considerando a posição de liderança que ele ocupa dentro do elenco.

Segundo a reportagem, quatro empresários procurados se mostraram contrários à situação. Carlos Leite, o único que aceitou se manifestar disse: “Isso deixa margem para pensarem que ele pode se aproveitar de sua posição para aliciar atletas do seu próprio clube. Sendo um atleta consagrado e líder, a margem para isso aumenta e muito".

Outro empresário disse ao jornal que acredita que a indicação de empresários feitas por jogadores é normal, mas a condição de "jogador-empresário" passa dos limites.

Além de Léo Pereira, a R13 é responsável pela carreira de mais dois jogadores ligados ao : Rodinei - agora no - e Matheus Dantas.

Procurada pelo reportagem, a assessoria de Rafinha não quis se pronunciar. O primo do lateral, Ricardo Scheidt, responsável pela R13, não respondeu ao chamado do jornal. O Flamengo também não quis se pronunciar sobre o caso.